Dėl agresyvaus vairavimo – teisenos

Sukėlė avarinę situaciją
Chuliganiško vairavimo atvejais klaipėdiečiai dažnai dalijasi viešojoje erdvėje, skelbia ir tai įrodančius vaizdo įrašus. Juose užfiksuoti posūkių signalų nerodantys, per eismo juostas pavojingai manevruojantys, greitį viršijantys asmenys.
Klaipėdietė Eglė pasakojo, su kuo jai neseniai teko susidurti.
„Važiuodama Liepų gatve Slengių link, patekau į labai pavojingą situaciją. Antroje eismo juostoje buvo susidariusi spūstis. Važiavau pirmąja juosta, iš kurios galima įsukti į greitkelį. Priešais mane važiavęs automobilis staiga pradėjo stabdyti ir mėgino persirikiuoti į „užsikimšusią“ juostą, tačiau posūkio signalą įjungė tik paskutinę akimirką. Teko staigiai stabdyti ir panaudoti garsinį signalą, nes buvo sukelta reali avarinė situacija. Labiausiai nustebino tai, kad pavojingai pasielgęs vairuotojas man dar parodė nepadorų gestą“, – sakė Eglė.
Nusižengimų nemažėja
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnų teigimu, chuliganišku vairavimu laikomas toks vairuotojų elgesys, kuris akivaizdžiai kelia pavojų kitiems eismo dalyviams, trikdo viešąją tvarką ar rodo sąmoningą neatsakingą elgesį kelyje ir nepagarbą kitiems eismo dalyviams.
„Pavyzdžiui, pavojingas ir agresyvus manevravimas, staigus persirikiavimas nesilaikant saugaus atstumo, tyčiniai „ratų prasukimai“, slydimas šonu ar vadinamosios saulutės piešimas, transporto priemonės valdymo demonstravimas ar kiti veiksmai, kai vairuotojas sąmoningai kelia riziką. Taip pat fiksuojami atvejai, kai važiuojama itin dideliu greičiu, lenkiama pavojingose vietose, trukdoma kitiems eismo dalyviams“, – vardijo pareigūnai.
Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus pareigūnų duomenimis, pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 420 straipsnį Klaipėdoje šiais metais, nuo sausio 1 iki liepos 21 d., pradėta 91 administracinė teisena.
2025 m. tuo pačiu laikotarpiu dėl tokio pobūdžio pažeidimų buvo pradėtos 89 administracinės teisenos. Per visus 2025 m. Klaipėdoje buvo pradėta 160 administracinių teisenų pagal minėtą ANK straipsnį.
Pažeidėjus gaudo tyliai
Pareigūnai pabrėžė, kad ne kiekvienas Kelių eismo taisyklių pažeidimas automatiškai vertinamas kaip chuliganiškas vairavimas.
Vertinamos visos aplinkybės – vairuotojo veiksmai, jų pavojingumas, tyčinis pobūdis, keliama grėsmė kitiems eismo dalyviams ir galimos pasekmės.
Policininkai šio pobūdžio pažeidimus dažniausiai užfiksuoja patruliuodami specialiais ženklais nepaženklintais tarnybiniais automobiliais ir tarnybiniais motociklais, taip pat pagal iš gyventojų gautus vaizdo įrašus.
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