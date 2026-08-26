Dėl baudos kvito – rebusas

Jau keli vietos gyventojai Slengiuose sulaukė pranešimų už viršytą stovėjimo laiką prie „Rimi“ parduotuvės esančioje aikštelėje.
„Automatinė automobilių stovėjimo kontrolės sistema pradėta taikyti nuo balandžio 1 d. Pirmuoju etapu buvo numatytas tolerancijos laikotarpis, skirtas sistemos veikimui suderinti ir lankytojams susipažinti su nauja tvarka, o nuo gegužės 13 d. pradėta visiška automatinė kontrolė“, – paaiškino „Rimi“ atstovė viešiesiems ryšiams Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Moteris priminė, kad automobilių stovėjimas pirmąsias dvi valandas per parą yra nemokamas.
„Viršijus šį laiką stovėjimas yra mokamas. Apie galiojančią tvarką lankytojai informuojami informaciniuose stenduose tiek automobilių stovėjimo aikštelėje, tiek prekybos centre“, – patikino L. Lesauskaitė-Remeikė.
Stovos apskaitos sistemą administruoja trečioji šalis – įmonė „DK investicijos“.
„Sistemos diegimo ir derinimo pradžioje sulaukėme pavienių klientų kreipimųsi. Kiekviena tokia situacija buvo nagrinėjama individualiai, o nustačius sistemos veikimo klaidų jos buvo ištaisytos ir klientams kompensuotos“, – apie nesusipratimus pasakojo specialistė.
Keli vietos gyventojai buvo sulaukę baudų už mašinų stovėjimą prie parduotuvės. Sistema užfiksuodavo, kad automobilis įvažiavo į aikštelę, bet neužfiksuodavo išvykimo.
Vienai moteriai, sulaukus pranešimo iš skolų išieškojimo bendrovės, kiti šio rajono gyventojai patarė nekreipti dėmesio į tokį pranešimą – esą tai sukčių darbas.
Moteris pasielgė teisingai ir nusprendė nenumoti ranka, o išsiaiškinti situaciją.
Išsiuntusi užklausą į automobilių stovėjimo aikštelę administruojančią įmonę, ji sulaukė paaiškinimo, kad iš tiesų jos automobilio išvykimo neužfiksavo sistema.
„Patikrino informaciją ir nustatė, kad veikiausiai nebuvo tinkamai užfiksuotas išvažiavimas ir vėlesnis įvažiavimas, todėl sistema užfiksavo vieną ilgą stovėjimo epizodą ir buvo priskaičiuotas mokestis. Pranešimą jie anuliavo, mokėti man nereikia, o išieškojimo įmonė informuota apie proceso nutraukimą. Tikrai nebūčiau patikėjusi, kad šiais laikais dėl tokio techninio nesusipratimo galima sulaukti net išieškojimo. Tikiuosi, mano patirtis kam nors pravers ir, patekę į panašią situaciją, pirmiausia viską pasitikrinsite“, – kitus gyventojus perspėjo atidi pirkėja.
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