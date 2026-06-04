 Dėl kariuomenės visureigio avarijos pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas

Dėl kariuomenės visureigio avarijos pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas

2026-06-04 09:56
BNS inf.

Nuo kelio Klaipėdos rajone nuvažiavus ir apvirtus kariuomenės visureigiui, Karo policija dėl šio įvykio pradėjo administracinio nusižengimo tyrimą.

<span>Dėl kariuomenės visureigio avarijos pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas</span>
Dėl kariuomenės visureigio avarijos pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas / Asociatyvi T. Biliūno/BNS nuotr.

Kelyje Palanga–Klaipėda trečiadienio rytą nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi šarvuotas kariuomenės visureigis JLTV, kuriuo važiavo penki Lietuvos kariuomenės kariai, vienas jų nukentėjo.

Klaipėdos apskrities policijos duomenimis, per eismo įvykį sužeistas 2006 metais gimęs karys. Visureigį vairavo 2001 metais gimęs karys.

„Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

Dėl įvykio pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas, jį atlieka Karo policija.

Lietuvos kariuomenė BNS anksčiau nurodė, kad avarijoje nukentėjęs karys lengvai susimušė koją, po apžiūros jis buvo išleistas iš gydymo įstaigos.

Šiame straipsnyje:
avarija
eismo įvykis
šarvuotas visureigis
karys

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