Dėl neva baudos – prarasta šimtai eurų

1961 m. gimusio vyro pareiškime pareigūnams nurodoma, kad telefonu gavęs pranešimą apie neva skirtą baudą, paspaudė nuorodą, suvedė kodus. Netrukus iš pareiškėjo sąskaitos buvo nuskaičiuoti 488 eurai.
Pradėtas sukčiavimo tyrimas.
Šeštadienį į uostamiesčio pareigūnus kreipėsi vyras nukentėjęs nuo sukčių. Jis nurodė, kad telefonu gavo neva baudą ir paspaudęs žinutėje buvusią nuorodą prarado 488 eurus.
1961 m. gimusio vyro pareiškime pareigūnams nurodoma, kad telefonu gavęs pranešimą apie neva skirtą baudą, paspaudė nuorodą, suvedė kodus. Netrukus iš pareiškėjo sąskaitos buvo nuskaičiuoti 488 eurai.
Pradėtas sukčiavimo tyrimas.
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