 Dėl neva baudos – prarasta šimtai eurų

Dėl neva baudos – prarasta šimtai eurų

2026-08-09 10:42 diena.lt inf.

Šeštadienį į uostamiesčio pareigūnus kreipėsi vyras nukentėjęs nuo sukčių. Jis nurodė, kad telefonu gavo neva baudą ir paspaudęs žinutėje buvusią nuorodą prarado 488 eurus.

<span>Dėl neva baudos – prarasta šimtai eurų</span>
Dėl neva baudos – prarasta šimtai eurų / magnific.com nuotr.

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