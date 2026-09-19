 Du vairuotojai prie vairo sėdo neblaivūs

Du vairuotojai prie vairo sėdo neblaivūs

2026-09-19 11:08
Ieva Niekytė

Per vieną vakarą Klaipėdos mieste ir rajone sulaikyti du neblaivūs vairuotojai. Vienas jų – ne tik sunkiai apgirtęs, bet ir neturintis teisės vairuoti.

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<span>Du vairuotojai prie vairo sėdo neblaivūs</span>
Du vairuotojai prie vairo sėdo neblaivūs / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Rugsėjo 18-ąją, 14.30 val., Klaipėdos rajone, Derceklių kaime, policijos pareigūnai sustabdė automobilį „Nissan Primera“.

Jo 40 metų vairuotojui nustatytas sunkus – 3,33 prom. – neblaivumas.

Patikrinus vyrą paaiškėjo, kad jis neturi teisės vairuoti.

Asmuo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Dar vienas neblaivus vairuotojas sustabdytas tą patį vakarą Klaipėdoje – 23.25 val. Statybininkų gatvėje.

Sustabdyto automobilio „Ford“ 25 metų vairuotojui nustatytas vidutinis – 2,26 prom. – neblaivumas.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
neblaivūs vairuotojai
Girtumas

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