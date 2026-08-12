Per eismo įvykį Gargžduose nukentėjo moteris

Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, rugpjūčio 12-ąją, apie 14.10 val., gautas pranešimas, kad Gargžduose, Klaipėdos gatvėje, susidūrė motociklas ir automobilis „Volkswagen“. Įvykio aplinkybės tikslinamos.
„Klaipėdos“ skaitytojas pasakojo matęs Gargžduose, minėtoje gatvėje, dvi ugniagesių gelbėtojų ir vieną policijos automobilį. Kaip įtariama, nukentėjusiai moteriai vienas ugniagesių bintavo ranką.
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