Filmavimas šaudykloje baigėsi nelaime

Klaipėdos rajono Stirbių kaimo gyventoja Julijona Reimontienė nuo šaudyklos gyvena maždaug už kilometro, tačiau popietę nugriaudėjusį sprogimą girdėjo aiškiai.
„Sprogimas buvo, o paskui greitoji, policija. Vis dėlto koks atstumas yra, o taip girdėjosi“, – pasakojo J. Reimontienė.
Neįprastus vaizdus stebėjo ir kiti Stirbių gyventojai.
„Policija čia važiavo tris ar keturis kartus. Supratau, kad kažkas negerai. Paskui kaimynas pasakė, kad žmogus susižeidė, persišovė ar jį peršovė“, – kalbėjo Stirbių kaimo gyventojas Petras Jucius.
Gavę pranešimą apie nelaimę šaudykloje greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, anot jų, į vietą atvyko per maždaug dešimt minučių. Į ligoninę buvo išvežtas 53-ejų vyras.
„Atvykus buvo rastas vyras su plėštinėmis kaklo ir žandikaulio žaizdomis. Aplinkinių teigimu, įvyko sprogimas, tačiau aplinkybes toliau nagrinės atitinkamos tarnybos. Suteikus pagalbą ir stabilizavus būklę pacientas buvo nugabentas į gydymo įstaigą ištyrimui ir gydymui“, – pasakojo greitosios pagalbos skyriaus vadovė Greta Steigvilė.
Medikai giria ir netoliese buvusius žmones – laukdami greitosios jie esą elgėsi itin profesionaliai ir tinkamai užspaudė stipriai kraujuojančias žaizdas.
Policijos duomenimis, sužalotas vyras aiškino, kad šaudykloje susižalojo pats. Tačiau kas tiksliai sprogo, kol kas nenustatyta.
Neseniai atidaryta moderni šaudykla su keliomis šaudymo zonomis ir taktiniu miesteliu po nelaimės buvo uždaryta.
Šaudyklos vadovas dėl nelaimės apgailestauja.
„Darbuotojai ir aplinkiniai žmonės suteikė žmogui pagalbą, o incidento priežastys šiuo metu mums nėra galutinai žinomos. Nelabai galėtume komentuoti atskirų asmenų veiksmų. Tiesiog norėtųsi išreikšti nuoširdų susirūpinimą dėl nukentėjusio asmens“, – teigė šaudyklos vadovas Saulius Bardauskis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pasak jo, į šaudyklą atvykusi kompanija ginklų šaudymui nesinuomojo. Ką žmonės atsivežė patys, vadovas tikina nežinantis. Esą grupė buvo išsinuomojusi tik dalį teritorijos.
„Jie tiesiog išsinuomojo teritorijos dalį kažkokiam filmavimui“, – sakė S. Bardauskis.
Ką tiksliai kompanija filmavo ir ar buvo naudojamas dronas, pirotechnika ar savadarbiai sprogmenys, šaudyklos vadovas teigia nežinantis.
Po nelaimės pareigūnai į areštinę uždarė keturis 29–39 metų vyrus. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius – dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir neteisėto disponavimo ginklais ar sprogstamosiomis medžiagomis. Tačiau, prokuratūros duomenimis, įtarimai kol kas niekam nepateikti.
„Jie yra sulaikyti ir šiuo metu laikomi areštinėje, vykdomos jų apklausos. Kol kas dėl kardomųjų priemonių skyrimo į teismą nesikreipėme. Kai kurie iš jų yra žinomi policijai, anksčiau yra turėję reikalų su teisėsauga, bet kol kas to nenorėčiau komentuoti““, – sakė prokuroras Ruslanas Ušinskas.
Kai kurie netoli šaudyklos gyvenantys žmonės pripažįsta iš pradžių nenorėję tokios kaimynystės, tačiau dabar dalis jų nuomonę keičia. Gyventojai sako, kad dėl neramių laikų ir savo saugumo svarbu mokėti tinkamai elgtis su ginklais ir kita amunicija.
„Aišku, kad reikia mokėti. Matai, kažkas nemokėjo ir susižalojo“, – sakė vietos gyventojas.
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