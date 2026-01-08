Gargžduose – neeilinis incidentas: nuo kelio nuvažiavo vilkikas, gabenęs šarvuotį

Kaip informavo Lietuvos kariuomenė, nuo kelio nuvažiavęs vilkikas gabeno pėstininkų kovos mašiną „CV-90“ kuri priklauso Lietuvoje dislokuotai 45-ajai Vokietijos brigadai „Lietuva“.
„Vakarų Lietuvoje šiuo metu vyksta vienerios pratybos – Generolo Povilo Plechavičiaus poligone Kairiuose treniruojasi Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Fuzilierių batalionas, tačiau šiuose mokymuose sąjungininkai nedalyvauja.
Administraciniais (ne pratybų) tikslais vykdomas sąjungininkų karinės technikos judėjimas į Klaipėdos regioną yra įprasta rutina, kadangi technikos gabenimui dažnai naudojamas Klaipėdos valstybinis jūrų uostas“, – klaipeda.diena.lt teigė Lietuvos kariuomenė.
Vilkikas su šarvuočiu buvo ištrauktas dar tą pačią dieną, apie 15 val.
Dėl incidento teko uždaryti eismą Tilto gatvėje.
Neįprastos gelbėjimo operacijos filmuota medžiaga dalijosi „Gargždai United“.
