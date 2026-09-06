Gelbėjimo dramos Palangoje liudininkas: nepadėjo nei įspėjimai, nei aplinkinių šūksniai sustoti

Į perspėjimus nereagavo
„Šiandien prie Palangos tilto tapau įvykio, kuris galėjo baigtis tragiška mirtimi, liudininku“, – rašė vyras.
Pasak jo, tuo metu paplūdimyje plevėsavo raudona vėliava, tačiau vyras vis tiek brido į smarkiai banguojančią jūrą.
Liudininkas tvirtino, kad poilsiautoją stabdyti mėgino aplinkiniai, tačiau į perspėjimus jis nereagavo ir brido vis giliau.
„Nepadėjo nei įspėjimai, nei aplinkinių šūksniai sustoti. Jis lindo gilyn, kol stipri srovė jį tiesiog pagavo ir pradėjo nešti tolyn“, – pasakojo įvykį stebėjęs vyras.
Jo teigimu, situacija pasikeitė akimirksniu – srovės nešamas žmogus pradėjo panikuoti ir šauktis pagalbos.
Liudininkas neslėpė pasipiktinimo tokiu elgesiu ir svarstė, kad už sąmoningą draudimų nepaisymą bei rizikavimą savo ir gelbėtojų gyvybėmis turėtų grėsti gerokai didesnė atsakomybė.
Bėgo ieškoti gelbėjimo rato
Tačiau dar vieną problemą vyras teigia pastebėjęs jau prasidėjus gelbėjimo operacijai.
Kol į nelaimės vietą skubėjo gelbėtojai, liudininkas pasakojo bėgęs Palangos tiltu ir ieškojęs gelbėjimo rato, kurį būtų galima mesti srovės nešamam žmogui.
Tačiau, jo teigimu, tokios priemonės rasti nepavyko.
„Aš bėgau, ieškojau, tačiau neradau nė vienos gelbėjimo priemonės. Kol žmogų nešė srovė ir visi laukė skubančių gelbėtojų, išmestas ratas galėjo būti vienintelis šansas išsaugoti gyvybę“, – rašė įvykio liudininkas.
Vyras kėlė klausimą, kodėl, jo pastebėjimu, vienoje lankomiausių Palangos vietų nėra lengvai pasiekiamos gelbėjimo priemonės, kurią nelaimės atveju galėtų panaudoti aplinkiniai.
Vyrą srovė nunešė po tilto poliais
Kaip jau skelbta, pavojingas incidentas prie Palangos tilto įvyko sekmadienį apie 14.10 val.
Gelbėtojo Kajaus Pirožniko pateiktais duomenimis, tuo metu jūros bangavimas siekė 5 balus, o paplūdimyje buvo iškelta raudona vėliava – maudytis buvo draudžiama.
Vyras į jūrą buvo įbridęs su pripučiama plūde. Stipri srovė jį nunešė po Palangos tilto poliais – į itin pavojingą vietą.
Gelbėtojai skęstantį žmogų pastebėjo ir nedelsdami puolė į pagalbą. Vyrą pavyko pasiekti bei pargabenti į krantą.
Gelbėjimo operacijos metu nukentėjo ir pats poilsiautojas, ir vienas iš gelbėtojų – pasiekę krantą abu buvo stipriai apibraižyti akmenų.
K. Pirožnikas pabrėžė, kad šįkart tragedijos išvengti pavyko dėl greitos gelbėtojų reakcijos. Už pagalbą gelbstint žmogų jis dėkojo Jurui ir Oskarui.
Gelbėtojai dar kartą ragino žmones paisyti paplūdimyje iškeliamų vėliavų. Raudona vėliava reiškia, kad maudytis jūroje draudžiama.
Netoliese jau žuvo 17-metis
Ši Palangos tilto vieta jau paženklinta tragiška nelaime.
Rugpjūčio 15-ąją čia nuskendo 17-metis Lenkijos pilietis. Žmonės mėgino skęstančiam jaunuoliui padėti, tačiau jo išgelbėti nepavyko.
Į paiešką įsitraukę narai vaikino kūną vėliau aptiko maždaug už 50 metrų nuo kranto.
Gelbėtojai jau tuomet perspėjo, kad vieta prie Palangos tilto yra ypač pavojinga: stiprios srovės žmogų gali nunešti prie konstrukcijų ir akmenų, o tokioje situacijoje savarankiškai išsigelbėti tampa itin sunku.
Sekmadienio incidentas šįkart baigėsi laimingai, tačiau jį stebėjęs liudininkas sako tikintis, kad įvykis turėtų tapti perspėjimu ne tik nepaisantiems draudimo maudytis, bet ir už žmonių saugumą atsakingoms tarnyboms.
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