Ginčas dėl Klaipėdos baseino statybos nuostolių atlyginimo trečią kartą grįžta į apygardos teismą

Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 25 dieną panaikino apygardos teismo gegužės 13 dienos sprendimą ir trečią kartą perdavė bylą nagrinėti iš naujo.
„Apeliacinis teismas, pirmą kartą grąžindamas iš naujo nagrinėti šį klausimą, nurodė, kad nebuvo nustatyta, dėl kokios priežasties atsirado trūkumai ir kieno – rangovo, projektuotojo, statinio projekto ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo – neteisėti veiksmai (neveikimas) nulėmė jų atsiradimą“, – ketvirtadienį pranešė teismas.
Anot jo, antrą kartą bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nenustatė, kas atsakingas už stogo, žaibosaugos sistemos bei dar 30 kitų trūkumų.
„Procesas pirmosios instancijos teisme turi būti pakartotas įvertinus ir šioje apeliacinės instancijos teismo nutartyje nurodytus argumentus“, – konstatavo teismas.
BNS rašė, kad gegužę Klaipėdos apygardos teismas nutarė, jog „Axis Industries“ Klaipėdos savivaldybei turi sumokėti 560 tūkst. eurų už statybos trūkumų šalinimą.
Tuomet teismas antrą kartą iš dalies tenkino savivaldybės ieškinį, kuriuo ji prašė iš rangovės priteisti dukart didesnę sumą – 1,14 mln. eurų bei 8 proc. metų palūkanas.
Pernai vasario sprendimu tas pats teismas savivaldybei buvo priteisęs 455 tūkst. eurų, tačiau pernai liepą Lietuvos apeliacinis teismas nurodė bylą nagrinėti iš naujo. Anot teismo, tokia suma savivaldybei, kuri galėjo ir turėjo nustatyti trūkumus darbų perdavimo-priėmimo metu, priteista nepagrįstai.
Savivaldybė teismams pateikė apie 100 defektų sąrašą, o vienas pagrindinių jų lėmė, kad jau kelerius metus neveikia nesandari šachta, kurioje treniruodavosi narai.
Teismų teigimu, ištaisant statybos defektus buvo būtinos 741,2 tūkst. eurų išlaidos, o ne 1,14 mln. eurų, kaip nurodė savivaldybė.
Tiek pirmą, tiek antrą kartą bylą vertinęs apygardos teismas nustatė, kad netinkama darbų techninė priežiūra turėjo reikšmės defektams ir nuostoliams, todėl trūkumų šalinimo sumą pernai vasarį sumažino ketvirtadaliu iki beveik 556 tūkst. eurų, o šių metų gegužę – penktadaliu iki 592,9 tūkst. eurų.
Į šią sumą buvo įskaityta ir savivaldybės statybos defektų šalinimui jau panaudota 32,7 tūkst. eurų banko garantija iš galimos 100 tūkst. eurų sumos, todėl, teismo sprendimu galutinė kompensacijos suma siekia 560,3 tūkst. eurų.
BNS anksčiau rašė, kad baseino statyba pradėta 2016 metų lapkritį ir baigta 2018 kovą, o darbų perdavimo akte fiksuoti tuo metu pastebėti defektai, juos rangovė įsipareigojo pašalinti iki 2018 metų balandžio pabaigos.
Savivaldybė koncesijos sutarties pagrindu perdavė baseino pastatą valdyti bendrovei „Klaipėdos baseinas“. Pradėjus jo veiklą išaiškėjo dar daugiau trūkumų bei nukrypimų nuo techninio projekto, kurie priėmimo metu nebuvo matomi arba atsirado vėliau. „Axis Industries“ dalį trūkumų savo lėšomis pašalino, tačiau, pasak savivaldybės, dalis jų liko, buvo atidėliojamas prievolių vykdymas.
Statybos rangovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš savivaldybės per 100 tūkst. eurų nuostolių dėl neteisėto ir nepagrįsto pasinaudojimo banko garantija. Šalių ginčas buvo perduotas mediacijai, tačiau šalims nepavykus susitarti procesas buvo nutrauktas.
Apygardos teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
