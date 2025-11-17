Greitkelyje – visiškai girtas vilkiko vairuotojas

Buvo sekmadienio pavakarė, apie 16 val., kai bendruoju pagalbos telefonu žmogus pranešė įtariantis, kad greitkeliu važiuojančio vilkiko su puspriekabe vairuotojas gali būti neblaivus arba sutriko jo sveikata.
Policijos pareigūnai šį vilkiką pasivijo ties Vėžaičiais.
Paaiškėjo, kad sunkiasvorę transporto priemonę „Renault“ su puspriekabe, pažymėtą lietuviškais valstybiniais numeriais, vairavo 61-erių vyras.
Jis buvo akivaizdžiai neblaivus, tai patvirtino ir alkoholio matuoklio parodymai. Prietaiso rodmenys buvo stulbinami – 2,72 prom., tai reiškia, kad vairuotojas buvo sunkaus apgirtimo būsenos.
Jo kelionės finalas – griežtas, bet aiškus – vyras pateko į areštinę, o vilkikas su viskuo, kas buvo puspriekabėje, nuvairuotas į į policijos naudojamą automobilių saugojimo aikštelę.
61-erių vyras yra Lietuvos Respublikos pilietis, jis prarado teisę vairuoti, tad akivaizdu, kad neteko ir darbo vietos.
