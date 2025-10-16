Į mokymo centrą įsiveržęs vyras grasino mokiniams ir mokytojui

Nustatyta, kad 1998 metais gimęs vyras buvo blaivus. Jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Uostamiestyje, J. Janonio gatvėje, trečiadienį mokymo centre vykstant pamokai į patalpą įsiveržė vyras, kuris keikėsi, grasino mokiniams ir mokytojui, ketvirtadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija.
Nustatyta, kad 1998 metais gimęs vyras buvo blaivus. Jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
