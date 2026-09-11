Į namą – gartraukio ir kaitlenčių

Klaipėdos rajone, Peskojų kaime, įvykusią vagystę policija užregistravo rugsėjo 10 dieną. Pareiškimas tądien gautas 15.51 val.
Pranešta, kad iš namų buvo pavogta „Miele“ kaitlentė, „Samsung“ garso kolonėlė, „AEG“ kaitlentė, benzininė „Alko“ žoliapjovė, vaizdo stebėjimo kamera ir „Smeg“ gartraukis.
Vagys taip pat išsinešė automobilio „Ford“ valstybinius numerius, dokumentus ir raktelius.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio atstovai dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį.
Policija nurodė, kad įvykio aplinkybės šiuo metu tikslinamos. Kol kas daugiau informacijos apie įvykio aplinkybes pareigūnai neturi – tyrimas tęsiamas.
Baudžiamojo kodekso 178 straipsnyje numatyta atsakomybė už svetimo turto pagrobimą.
Tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Naujausi komentarai