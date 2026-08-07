Incidentas uždarytame Nidos pasienio punkte: lietuvis bandė prasiveržti į Rusiją

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Komunikacijos skyriaus vedėja Lina Laurinaitytė penktadienį BNS patvirtino, kad toks incidentas buvo.
Liepos 22 dieną, apie 10.50 val., pasieniečiai per Nidos PKP vaizdo stebėjimo kameras pamatė, kad automobilio „Audi A5 Sportback“ vairuotojas patraukė apsauginę tvorą, įlipo atgal į automobilį ir važiuodamas per Nidos PKP teritoriją taranavo pakeliamus užtvarus, apvažiavo užtvaras „drakono dantys“. Tada sustojo, išlipo iš automobilio ir pėsčiomis kirto valstybės sieną.
Nuėjęs prie Rusijos apsauginės tvoros vyras pastovėjo, o paskui grįžo atgal, vėl kirsdamas valstybės sieną. Sėdęs į automobilį apie 10.55 val. jis išvažiavo iš PKP teritorijos. Netrukus jį sulaikė Neringos pasienio užkardos pareigūnai.
Paaiškėjo, kad tai 40-metis Lietuvos pilietis T.A., gyvenantis Vilniaus rajone. Jis buvo blaivus, o atlikus narkologinį tyrimą apsvaigimas nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų nenustatytas.
Vyras buvo uždarytas į Klaipėdos areštinę, o kitą dieną po apklausos paleistas, skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Tarnybos atstovės teigimu, apie šį įvykį nebuvo pranešta visuomenei įvertinus jos aktualumą.
„Sprendžiant dėl informacijos viešinimo vertiname įvykio pobūdį, aktualumą ir tuo metu turimą komunikacijos apimtį. Tą dieną buvo priimtas sprendimas viešinti kitus įvykius, kurie, mūsų vertinimu, tuo metu buvo aktualesni visuomenei“, – sakė L. Laurinaitytė.
Dėl neteisėto sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Automobilio vairuotojui gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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