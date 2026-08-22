Investicija neatnešė žadėto rezultato: praradęs tūkstančius eurų klaipėdietis kreipėsi į policiją

Vyras policijai pranešė, kad per kelis mėnesius į nurodytas sąskaitas pervedė beveik 23 tūkst. eurų, tačiau dabar įtariama, kad galėjo tapti sukčių auka.
Klaipėdos miesto policijos komisariate rugpjūčio 21 d. pradėtas tyrimas dėl įtariamo sukčiavimo.
Vyro pareiškime nurodoma, kad laikotarpiu nuo 2025 m. gruodžio 18 d. iki 2026 m. rugpjūčio 9 d., neva investuodamas, jis per kelis kartus į nurodytas sąskaitas pervedė iš viso 22 tūkst. 927 eurus.
Tačiau investicija, kaip įtariama, neatnešė žadėto rezultato, o vyras kreipėsi į policiją.
Dėl įvykio pradėtas tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnį, reglamentuojantį sukčiavimą.
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