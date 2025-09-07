Įsibrovimas uostamiestyje: sulaužė žaliuzes, sudaužė indus

Signalizacija J. Zauerveino gatvėje esančioje prekybos įmonėje suveikė 5.22 valandą.
Pareigūnai pamatė sulaužytas apsaugines žaliuzes, buvo akivaizdu, kad kažkas įsibrovė vidun.
Prekyba besiverčiančios įmonės patalpose buvo sudaužyti indai, įsibrauta į kasą.
Vėliau paaiškėjo, kad iš jos dingo 50 eurų.
Kokiu būdu nustatyta, kaip galėjo atrodyti nusikaltėlis, nepranešama, apie tai galima tik spėlioti.
Pareigūnai ėmėsi sekti karštais pėdsakais ir netrukus sulaikė 29 metų vyrą.
Kol jo kaltė neįrodyta, jis vadinamas įtariamuoju.
Šis asmuo uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis vagystės tyrimas, aktyvesni nusikaltimo tyrimo veiksmai vyks pirmadienį.
