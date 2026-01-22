Įtempta naktis Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai: degė trys namai

Nespėjo pabėgti iš namo
Skaudžiausia nelaimė naktį įvyko Pervalkoje, ten suliepsnojo vila „Nendrė“. Ugniagesiams apie tai pranešta 3.41 val.
Darbą prie liepsnų apimto dviejų aukštų su mansarda pastato pradėjo maždaug po 15 minučių nuo pranešimo. Pirmieji gaisro vietą pasiekė Neringos ugniagesiai.
Jų kolegas iš Klaipėdos laiku perkėlė Smiltynės perkėlos keltai.
Kai pirmosios ugniagesių mašinos pasiekė degantį namą, liepsnos jau buvo apėmusios vieną vilos dalį, kurioje gyveno šeimininkė.
Naktis buvo įtempta.
Tik maždaug po valandos, kai ugnis jau buvo šiek tiek numalšinta, į pastato vidų įėjo ugniagesių komanda su kvėpavimo organus apsaugančiais aparatais. Po pusvalandžio pusrūsyje jie rado moters kūną.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovas Vidas Kerševičius pasakojo, kad žuvusi moteris buvo rasta cokoliniame aukšte įrengto buto vonios patalpoje, iš kur, ko gero, norėjo patekti į kitus kambarius ir pabėgti nuo gaisro.
Spėjama, kad ji žuvo prisikvėpavusi dūmų.
Nors oficialiai žuvusiosios asmenybė dar nepatvirtinta, jau pasklido žinia, kad žuvusioji – šių svečių namų šeimininkė Margarita Kvedarienė.
Dirbo iki pietų
Gaisras užgesintas 06.14 val., jį gesino septynios autocisternos, tai buvo vietos ugniagesių ekipažai, klaipėdiečiai ir gargždiškiai.
Buvo atvykęs štabo lengvasis automobilis ir autokopėčios.
Ugniagesiams pavyko apsaugoti nuo ugnies kaimyninius pastatus.
Apie nelaimę dar naktį sužinojo ir Neringos meras Darius Jasaitis. Jo nurodymu buvo padidintas vandens slėgis, kad ugniagesiams nepritrūktų per hidrantus tiekiamo vandens.
Užgesinus gaisrą dar iki pietų ugniagesiai ardė stogo dangą ir perpylinėjo vandeniu.
Neringos policijos komisariato pareigūnai pradėjo tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Kas sukėlė gaisrą, dar tirs specialistai.
Pirminis spėjimas – nelaimę lėmė elektros prietaisų gedimas.
Vyras apdegė veidą
Tą pačią naktį sudegė du mediniai namai Skuodo rajone.
Po 1 val. nakties pranešta apie liepsnojantį namą Lenkimuose. Kai atskubėjo ugniagesiai, namas degė atvira liepsna, stogas buvo sukritęs.
Maždaug po pusvalandžio nuo pranešimo apie šią nelaimę ugniagesiai su specialia įranga, saugančia nuo karščio ir dūmų, įėjo į pastatą.
Šios nelaimės metu namo gyventojas apdegė veidą ir buvo skubiai išgabentas į ligoninę.
Namas sudegė visiškai.
Panašiu laiku suliepsnojo dar vienas medinis gyvenamasis namas Krakių kaime, Mosėdžio seniūnijoje. Jis taip pat jau buvo apimtas liepsnos, kai atvyko ugniagesiai.
Gaisras visiškai sunaikino namą, pavyko apsaugoti tik vieno aukšto mūrinį ūkinį pastatą, stovintį už 30 metrų nuo gyvenamojo namo. Žmonės nenukentėjo.
„Naktis buvo įtempta, bet ugniagesiai dirbo sutartinai“, – teigė V. Kerševičius.
