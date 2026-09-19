 Joniškės kapinėse – nemalonus incidentas

Joniškės kapinėse – nemalonus incidentas

2026-09-19 05:00
Indrė Kiseliovaitė

Joniškės kapinėse – dažais apgadintas kapo paminklas. Įvertinta žala siekia 300 eurų. Kadangi kapinių prieigose yra vaizdo stebėjimo kameros, tikimasi, kad išniekinusį kapavietę nusikaltėlį pavyks atpažinti.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Įvykis: dėl kokių priežasčių buvo apgadintas kapo paminklas Joniškės kapinėse, aiškinasi policijos pareigūnai.
Įvykis: dėl kokių priežasčių buvo apgadintas kapo paminklas Joniškės kapinėse, aiškinasi policijos pareigūnai. / DI asociatyvi nuotr.

Uostamiesčio pareigūnų suvestinės duomenimis, įvykis nutiko rugsėjo pradžioje. Daug detalių nepateikiama, tačiau nurodoma, kad apgadintas paminklas buvo pastebėtas rugsėjo 6 dieną apie 15 valandą.

Pareigūnai pradėjo tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 312 straipsnį, kuris nurodo, kad tas, kas suardė ar kitaip išniekino kapą arba suniokojo paminklą, arba išniekino kitą viešosios pagarbos vietą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Taip pat nurodoma, kad tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vietoje arba dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų išniekino kapą ar kitą viešosios pagarbos vietą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

„Klaipėdos miesto PK pareigūnų teigimu, dėl minimo įvykio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 312 straipsnį, įvykio aplinkybės tikslinamos. Turimais pirminiais duomenimis, užrašų ant paminklo dažais, kuriais jis apgadintas, nėra“, – trumpai nurodė pareigūnai.

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėjos Daivos Breivės teigimu, apie įvykį Joniškės kapinėse savivaldybė informacijos neturi.

Galimybė pagal vaizdo įrašą nustatyti galimą pažeidėją priklausytų nuo konkrečios vietos, kurioje įvyko incidentas.

„Dėl šio konkretaus įvykio niekas nesikreipė. Joniškės kapinėse yra įrengta vaizdo stebėjimo kamera, tačiau ji stebi įėjimą į kapinių teritoriją. Daugiau kamerų Joniškės kapinėse nėra. Todėl galimybė pagal vaizdo įrašą nustatyti galimą pažeidėją priklausytų nuo konkrečios vietos, kurioje įvyko incidentas“, – sakė D. Breivė.

Šiame straipsnyje:
Joniškės kapinės
apgadintas paminklas
nuostoliai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų