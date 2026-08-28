Kelyje – pavojingas jaunuolio manevras

Feisbuko paskyroje „Trušelių, Mazūriškių, Klipščių, Gindulių, Slengių ir Klemiškės gyventojų grupė“ gyventoja viešai kreipėsi į žmones.
„Galbūt jaunuolio tėvai ar jį pažįstantys žmonės galėtų su juo pasikalbėti apie saugų eismą?“ – klausė moteris.
Pasak įrašo autorės, jaunuolis važiavo pakėlęs transporto priemonės priekinį ratą, o manevras buvo atliekamas važiuojant ne savo eismo juosta, priešais atvažiuojant kitam automobiliui.
Gyventoja taip pat kėlė klausimą, ar nepilnamečiai apskritai turi teisę vairuoti motosporto priemones.
Komentaruose vieni gyventojai akcentavo būtent pavojingą elgesį kelyje ir būtinybę laikytis Kelių eismo taisyklių.
Kiti atkreipė dėmesį į platesnę problemą – sparčiai augančiuose priemiesčiuose daugėja vaikų bei jaunuolių, ir, jų pačių teigimu, trūksta saugių vietų tokiai veiklai.
„Už važiavimą priešpriešine – tėvams pastaba vietoje, saugumas pirmiausia. Bet žiūrint į komentarus apie „karstus“ ir „stumdymus“, darosi baisu dėl pačių suaugusiųjų. O tiesa paprasta: rajonas plečiasi, vaikų daugėja, o motosporto ar techninio užimtumo būrelių – beveik nėra. Duokite vaikams saugią trasą – nebus jų gatvėse“, – pasiūlymą pareiškė viena gyventoja.
Vis dėlto saugių erdvių trūkumas nepateisina pavojingo elgesio.
Važiavimas priešpriešine eismo juosta ar atliekant kitus pavojingus manevrus gali kelti grėsmę tiek pačiam vairuotojui, tiek kitiems eismo dalyviams.
Už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, numatytus Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnyje, gali būti skiriama 30–90 eurų bauda.
Konkreti atsakomybė priklauso nuo nustatytų aplinkybių ir padaryto pažeidimo.
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