Klaipėdietis vandalas koja spardė mašinų veidrodėlius

Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas minėtas vyriškis, buvo paskelbtas grupėje „Debreceno“. Žmonės stebėjosi, kad asmuo tarsi nieko nebijo ir tokius darbelius daro tiesiog vidury baltos dienos.
Atsirado manančių, kad vyriškis – galbūt nestabilios psichikos, o gal ir apsvaigęs nuo kokių nors narkotinių medžiagų.
„Agresyvus asmuo spardė bene visų iš eilės automobilių veidrodėlius. Nukentėjusiems galiu atsiųsti asmens nuotrauką žinute“, – grupėje pasidalijo moteris.
Ne socialiniuose tinkluose reikia dalintis, bet kviesti pagalbą.
„Kaip tik mano raudona, buvau nuėjusi, bet buvo tik nulenktas veidrodėlis, o baltai mašinai nulaužtas, ir kitoms mašinoms pakenkta. Šunsnukis kažkoks. Niekur negali palikti, vis kažkam užkliūna, o kiemai visi pilni, tenka statyti, kur papuola“, – pasakojo savo automobilį iš įrašo atpažinusi klaipėdietė.
„Kiekvieną mielą dieną jis aplink ten „trinasi“, man praeinant su dvimečiu sūnumi „užsikabino“, bet neprilietė, neseniai gainiojo berniuką ant dviračio. Labai akivaizdžiai žmogui elgesio sutrikimas, matyt, ir problemų maža“, – sakė kita moteris.
Klaipėdiečių teigimu, neseniai buvo apgadintos mašinos ir Žardės kvartale.
Žmonės svarstė ir tai, kad tokiais atvejais tikrai reikėtų kreiptis į policijos pareigūnus, tačiau vargu, ar šie atvyks laiku ir spės tokį asmenį sugauti.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Virbauskas sakė, kad geriau paskambinti 112 ir išsakyti problemą, negu apie ją skelbti socialiniuose tinkluose.
„Faktas, kad jeigu asmuo mato, kad šiuo metu yra daromas teisės aktų pažeidimas ir yra gadinamas svetimas turtas, tai, bet kokiu atveju, jis turėtų skambinti 112“, – priminė K. Virbauskas.
Anot jo, bendrojo pagalbos centro darbuotojas nustato pavojingumo laipsnį ir nusiunčia duomenis atitinkamoms tarnyboms.
„Vienareikšmiškai – ne socialiniuose tinkluose reikia dalintis, bet kviesti pagalbą, jeigu yra realus pavojus ir ji tikrai yra reikalinga. Tikrai nereikia bijoti skambinti ir išsakyti problemą“, – akcentavo pareigūnas.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 116 straipsnį, tyčinis svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas užtraukia baudą nuo 50 iki 750 eurų.
