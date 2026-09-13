Klaipėdoje atvira liepsna degė butas

Gaisras kilo Reikjaviko g. 7 esančiame daugiabutyje.
Liepsnos įsiplieskė ketvirtajame aukšte esančiame trijų kambarių bute – vienas kambarys degė atvira liepsna.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Pasak valdybos atstovų, bute gyvenanti šeima – sutuoktiniai ir vaikas – buvo išėję į parduotuvę. Kai gyventojai grįžo, kilo gaisras.
Per nelaimę moteris patyrė nudegimų. Ji perduota medikams.
Ugniagesiams gaisrą pavyko sėkmingai užgesinti.
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