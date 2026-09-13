 Klaipėdoje atvira liepsna degė butas

Klaipėdoje atvira liepsna degė butas

– į ligoninę išvežta apdegusi moteris
2026-09-13 16:48
Klaudija Audickaitė

Sekmadienio popietę Klaipėdoje viename Reikjaviko g. daugiabutyje kilo gaisras. Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, ketvirtame aukšte esantis trijų kambarių butas jau degė atvira liepsna. Per nelaimę nukentėjo moteris.

Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai / S. Lisausko/ BNS nuotr.

Gaisras kilo Reikjaviko g. 7 esančiame daugiabutyje.

Liepsnos įsiplieskė ketvirtajame aukšte esančiame trijų kambarių bute – vienas kambarys degė atvira liepsna.

Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

Pasak valdybos atstovų, bute gyvenanti šeima – sutuoktiniai ir vaikas – buvo išėję į parduotuvę. Kai gyventojai grįžo, kilo gaisras.

Per nelaimę moteris patyrė nudegimų. Ji perduota medikams.

Ugniagesiams gaisrą pavyko sėkmingai užgesinti.

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