 Klaipėdoje – avarija prie viaduko: BMW rėžėsi į sieną

Klaipėdoje – avarija prie viaduko: BMW rėžėsi į sieną

2025-10-30 15:31 diena.lt inf.

Ketvirtadienio rytą Klaipėdoje užfiksuotas eismo įvykis – Herkaus Manto gatvėje į viaduko sieną rėžėsi automobilis BMW.

Klaipėdoje – avarija prie viaduko: BMW rėžėsi į sieną
Klaipėdoje – avarija prie viaduko: BMW rėžėsi į sieną / Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ nuotr.

Kaip informavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai, pranešimas apie avariją gautas spalio 30 d., apie 10.55 val.

Pirminiais duomenimis, automobilį vairavęs vyras, gimęs 1983 m., nenukentėjo. Įvykio aplinkybės tiriamos.

Iš įvykio vietos nuotraukų matyti, kad transporto priemonė po smūgio smarkiai apgadinta – automobilis atsitrenkė į viaduko sieną šalia pėsčiųjų perėjos. 

Avarijos vietoje dirbo pareigūnai.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
eismo įvykis
BMW
automobilis
avarija Klaipėdoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų