Klaipėdoje per mažiau nei parą sulaikyti du vyrai, turėję narkotinių medžiagų

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, gruodžio 28 d., sekmadienį, apie 22.20 val., Klaipėdoje, Taikos prospekte, viešoje vietoje, pas aštuoniolikmetį rastas plastikinis maišelis, kuriame buvo aštuoniolika vienetų folijos lankstinukų su augalinės kilmės, kaip įtariama, narkotine medžiaga, ir plastikinis maišelis, kuriame – toks pat turinys. Vaikinas sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Ankstų pirmadienio rytą apieškoti dar du vyrai.
Gruodžio 29 d., pirmadienį, apie 04.40 val., Klaipėdoje, Bandužių gatvėje, viešoje vietoje, pas 39-erių vyrą rastas švirkštas su rusvos spalvos skysčiu, kaip manoma, narkotine medžiaga, ir du plastikiniai maišeliai su sintetinės kilmės, birios, tikriausiai narkotinės medžiagos likučiais. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Apie 04.46 val. Pušyno gatvėje, daugiabučio namo kieme, pas 28-erių vyrą rastas plastikinis maišelis su baltos spalvos, sintetine, kaip įtariama, narkotine medžiaga.
Visais minėtais atvejais pradėti tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
