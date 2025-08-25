 Klaipėdoje pavežėjui atsisakius suteikti paslaugas, moteris apspardė jo automobilį

Klaipėdoje pavežėjui atsisakius suteikti paslaugas, moteris apspardė jo automobilį

2025-08-25 09:39
Uostamiestyje, Šilutės plente esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, vyrui atsisakius suteikti pavėžėjimo paslaugą ir įvykus žodiniam konfliktui su nepažįstama moterimi, ši tyčia spyrė ir apgadino pavežėjo automobilį „Mercedes Benz“, pirmadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija. 

Klaipėdoje pavežėjui atsisakius suteikti paslaugas, moteris apspardė jo automobilį / L. Balandžio/ BNS nuotr.

