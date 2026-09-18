Klaipėdoje „prieš eismą“ lėkęs BMW kelia aistras: kur baigiasi jūsų tolerancijos riba?

Vaizdo įrašu, registratoriumi užfiksuotu rugsėjo 17 d. popietę, 14.02 val., pasidalyta grupėje „Reidas TV“. „Klaipėda. Minijos gatvė. BMW nuvarė neaišku, kur“, – rašoma vaizdo medžiagos prieraše.
Priešpriešine eismo juosta važiuojantį kelių chuliganą ar chuliganę pamatę internautai neskubėjo teisti. „Vilniuje, Žalgirio ir Ozo gatvėse, kartais dar kai kur irgi taip daroma. Pagal Kelių eismo taisykles negalima, bet kai pirma ir antra juosta – tiesiai, o į kairę sukantiems – juosta tik mažas gabaliukas, tai kai saugu, apvažiuoji visus ir nusuki į kairę, kur laisva juosta“, – savo pamąstymus dėstė vienas vyras.
„Ožiai netgi numerių iškarpas pradėjo klijuoti“, – rėžė dar vienas BMW užtarėjas.
„Tačiau tuoj pat sulaukė atkirčio: Teisingai daro, kad iškarpas deda. Tokiems gaideliams tik pėsčiomis vaikščioti“.
„Sakantys, kad čia nieko bloga, galite paaiškinti, kur baigiasi jūsų tolerancijos riba? Kurių taisyklių jūs laikotės, ir kurių – ne? Kaip nusprendžiate, ar pažeidimas – svarbus? Aš galiu nuspręsti su sunkvežimiu pasivažinėti prieš eismą ten, kur jūs gyvenate, kur jūs savo vaikus į darželius vežate? Juk nieko tokio...“ – aštriai pasisakė po įrašu komentavęs vyras.
„Vakar iš Jungtinės Karalystės žmogus grįžo, dar neapsiprato prie eismo Lietuvoje, duokite laiko jam“, – sarkazmo neslėpė kitas komentatorius.
Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) pažymima, kad transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas, tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus užtraukia baudą vairuotojams nuo 170 iki 230 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 450 iki 600 eurų.
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