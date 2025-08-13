 Klaipėdoje rastas irstantis vyro lavonas

Klaipėdoje rastas irstantis vyro lavonas

2025-08-13 09:07
Gytis Pankūnas (ELTA)

Klaipėdoje rugpjūčio 12 d. rastas mirusio vyro kūnas irimo stadijoje, pranešė policija.

Klaipėdoje rastas irstantis vyro lavonas / V. Balkūno/ BNS nuotr.

