Klaipėdoje sudegė trys atliekų konteineriai: žala siekia 30 tūkst. eurų

Taikos prospekte rasti trys sudegę antžeminiai atliekų surinkimo konteineriai.
Klaipėdos miesto policijos komisariate rugpjūčio 21 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal rugpjūčio 18 d. gautą uždarosios akcinės bendrovės pareiškimą.
Jame nurodoma, kad Klaipėdoje, Taikos prospekte, buvo rasti trys sudegę antžeminiai atliekų surinkimo konteineriai.
Skaičiuojama, kad padaryta žala siekia apie 30 tūkst. eurų.
Dėl įvykio pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnį.
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