 Klaipėdoje ugniagesiai surinko sandėlyje išsiliejusį gyvsidabrį

Klaipėdoje ugniagesiai surinko sandėlyje išsiliejusį gyvsidabrį

2026-07-29 10:02
Gytis Pankūnas (ELTA)

Klaipėdoje sandėlyje antradienį buvo išsiliejęs gyvsidabris, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai / Ž. Gedvilos/ ELTOS nuotr.

PAGD duomenimis, 11.43 val. gautas pranešimas, kad uostamiestyje, Svajonės gatvėje, sandėlyje, iš barometro išsiliejo apie 300 mililitrų gyvsidabrio.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, logistikos sandėlyje ant betoninio paviršiaus buvo sudužęs barometras ir 4 kvadratinių metrų plote išsiliejęs gyvsidabris.

Ugniagesiai atliko mechaninę ir du kartus cheminę demerkurizaciją (gyvsidabrio pašalinimą).

Pateiktos rekomendacijos, kad surinktas gyvsidabris būtų pristatytas į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę.

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