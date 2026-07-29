Klaipėdoje ugniagesiai surinko sandėlyje išsiliejusį gyvsidabrį

PAGD duomenimis, 11.43 val. gautas pranešimas, kad uostamiestyje, Svajonės gatvėje, sandėlyje, iš barometro išsiliejo apie 300 mililitrų gyvsidabrio.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, logistikos sandėlyje ant betoninio paviršiaus buvo sudužęs barometras ir 4 kvadratinių metrų plote išsiliejęs gyvsidabris.
Ugniagesiai atliko mechaninę ir du kartus cheminę demerkurizaciją (gyvsidabrio pašalinimą).
Pateiktos rekomendacijos, kad surinktas gyvsidabris būtų pristatytas į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę.
Naujausi komentarai