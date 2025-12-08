 Klaipėdoje per vieną dieną rasti du narkotinių medžiagų pakeliai

Klaipėdoje per vieną dieną rasti du narkotinių medžiagų pakeliai

2025-12-08 11:08
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Klaipėdos policija pranešė apie gruodžio 7 d., sekmadienį, rastus du pakelius, kuriuose, kaip įtariama, yra narkotinių medžiagų.

Klaipėdoje per vieną dieną rasti du narkotinių medžiagų pakeliai
Klaipėdoje per vieną dieną rasti du narkotinių medžiagų pakeliai / Asociatyvi Freepik nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) duomenimis, gruodžio 7 d. apie 11.45 val. Sportininkų gatvėje, miške, ant žemės rastas paketėlis su biria, baltos spalvos, kaip įtariama, narkotine medžiaga.

Tą pačią dieną apie 23.50 val. Karklų gatvėje, viešoje vietoje, pas 21 metų vyrą rastas plastikinis maišelis su augalinės kilmės, kaip įtariama, narkotine medžiaga. 

Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Pradėti tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Šiame straipsnyje:
narkotinės medžiagos Klaipėdoje
Sportininkų gatvė Klaipėdoje
Klaipėdos policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų