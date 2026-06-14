 Klaipėdos apskrityje rasti keturi mirę žmonės

Klaipėdos apskrityje rasti keturi mirę žmonės

2026-06-14 13:12
BNS inf.

Klaipėdoje, Skuode ir Rietave šeštadienį rasti keturi mirę žmonės – trys vyrai ir moteris. 

<span>Klaipėdos apskrityje rasti keturi mirę žmonės</span>
Klaipėdos apskrityje rasti keturi mirę žmonės / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip pranešė policija, apie 10.29 val. Skuode, Mosėdžio g., rastas 1959 metais gimusio vyro kūnas.

Apie 16.13 val. Rietave, Kulių g., rūsyje, rastas 1968 metų gimęs vyras. Jis po medikų gaivinimo mirė. 

Apie 17.53 val. Klaipėdoje, Nidos g., kambaryje, rastas 1955 metais gimusio vyro kūnas. Pirminės apžiūros metu smurto požymių nepastebėta. 

Apie 19.23 val. uostamiesčio Debreceno g., kambaryje, rastas 1949 metais gimusios moters kūnas be smurto požymių. 

Pradėti tyrimai visų mirčių priežasčiai nustatyti. 

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