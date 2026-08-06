Klaipėdos centre – išpuolis prieš senjorę: pargriovė, apiplėšė ir pabėgo

Policijos duomenimis, incidentas įvyko rugpjūčio 3 d. 12.40 val. Herkaus Manto g. esančiame parke.
Senolė ramiai vaikštinėjo parke, kai netikėtai prie jos iš nugaros pribėgo nepažįstamas vyras.
Užpuolikas moterį pastūmė, ši pargriuvo, o nusikaltėlis iš jos rankų išplėšė rankinę ir pasišalino.
Rankinėje buvo mobiliojo ryšio telefonas „Xiaomi“, piniginė, asmens dokumentai, raktai, apie 30–40 eurų grynųjų pinigų bei kitų asmeninių daiktų.
Patirta žala įvertinta 250 eurų.
Nors užpuoliko grobis nebuvo didelės vertės, 84 metų moteriai šis nusikaltimas reiškia kur kas daugiau nei finansinius nuostolius.
Be patirto išgąsčio, jai teks pasirūpinti naujais asmens dokumentais ir spręsti dėl prarastų raktų pakeitimo.
Klaipėdos kriminalistų duomenimis, šiemet nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 4 d. mieste registruotos 9 nusikalstamos veikos pagal Baudžiamojo kodekso 180 straipsnį – plėšimą.
Šis straipsnis numato atsakomybę už svetimo turto pagrobimą panaudojant fizinį smurtą, grasinant jį panaudoti arba kitaip atimant galimybę nukentėjusiajam priešintis.
Už tokį nusikaltimą gresia laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Pareigūnų teigimu, per tokį patį 2025 m. laikotarpį Klaipėdos mieste buvo užregistruota 13 tokio pobūdžio nusikalstamų veikų.
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