Klaipėdos pareigūnai krėtė „Opel“ – rado švirkštą su skysčiu

2025-09-28 13:13 diena.lt inf.

Uostamiesčio pareigūnai praneša apie pričiuptus vairuotojus, pas kuriuos rasta narkotikų.

Anot policijos, rugsėjo 27 d. apie 21.15 val. Klaipėdoje, Debreceno g., patikrinus automobilį „Opel“, rastas švirkštas su skysčiu. Automobilyje buvusiam 1992 m. gim. vyrui įteiktas šaukimas į apklausą. 

Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Dar vienas vyras įkliuvo tą patį vakarą, apie 22.08 val. Rietave, Laisvės a. Anot policijos, 1996 m. gim. vyras, įtariama, turėjo dvi suktines su augaline medžiaga. 

Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

