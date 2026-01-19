Klaipėdos pareigūnų radinys – daugiau nei 200 kontrabandinių cigarečių

Sausio 14 d., trečiadienį, Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai vykdė patikrinimą dėl akcizais apmokestinamų prekių neteisėtos apyvartos.
Jo metu Klaipėdoje, Taikos pr., bute, rasta ir paimta 125 pakeliai cigarečių su Baltarusijos banderolėmis, 100 pakelių cigarečių be banderolių ir vienas pakelis be banderolės, kuriame buvo šešiolika cigarečių.
Už neteisėtą disponavimą akcizinėmis prekėmis pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 209 straipsnį gresia piniginė bauda ir visų rastų tabako gaminių konfiskavimas. Baudos dydis priklauso nuo neteisėtai laikytų prekių vertės.
