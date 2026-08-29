Klaipėdos pilies uoste nusiaubtas laivas: vaizdo įrašai – jau policijoje

Rugpjūčio 27 d. Klaipėdos miesto policijos komisariatas gavo pranešimą apie įsilaužimą į bendrovės „Klaipėdos pilies uostas“ krantinėje prišvartuotą laivą.
Pareigūnų teigimu, į laivą patekę asmenys sugadino grindų dangą ir įrangą bei pasisavino laive buvusius gėrimus.
Policijai pranešta, kad padaryta žala siekia virš 3 tūkst. eurų.
Įmonės „Klaipėdos pilies uostas“ atstovas Gražvydas Dūda teigė, kad įsilaužimai į laivus uoste pasitaiko itin retai.
„Šiemet tai pirmas toks atvejis“, – sakė G. Dūda.
Uosto teritorijoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, jų įrašus policija paprašė perduoti tyrimui.
G. Dūda akcentavo, kad už savo turto apsaugą pirmiausia atsakingi patys savininkai.
„Kiekvienas esame atsakingas už savo turtą ir turime patys jį prižiūrėti. Nesvarbu, kad teritorija yra stebima vaizdo kameromis“, – teigė G. Dūda.
Pasak jo, šis įvykis panašesnis į vandalizmo atvejį.
„Galėjo būti ir neblaivių asmenų, bet tai tik mano spėjimas“, – svarstė G. Dūda.
Pašnekovo teigimu, tuo metu laive žmonių nebuvo.
„Gal net gerai, kad tuo metu laive nebuvo savininko ar kitų žmonių. Jeigu tai buvo vandalizmas, galėjo nukentėti ne tik turtas, bet ir žmonės“, – sakė G. Dūda.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 187 straipsnį, kuriame numatoma atsakomybė už turto sunaikinimą ar sugadinimą.
Pagal šį straipsnį, už svetimo turto sunaikinimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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