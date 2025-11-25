Klaipėdos policija prašo padėti atpažinti asmenį

Pažinusius asmenį, prašoma informuoti telefonu +37070061929 arba el. paštu: [email protected].
Klaipėdos policija dėkoja už bendradarbiavimą.
Ikiteisminį tyrimą atliekantys Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – padėti atpažinti nuotraukose užfiksuotą vyrą, galintį suteikti tyrimui vertingos informacijos.
