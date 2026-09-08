 Klaipėdos policijos pareigūnai ieško dingusios moters: gal matėte Snieguolę?

Klaipėdos policijos pareigūnai ieško dingusios moters: gal matėte Snieguolę?

2026-09-08 13:55 diena.lt inf.

Rietavo policijos pareigūnai ieško 1970 metais gimusios Snieguolės Š.

Snieguolė Š.
Snieguolė Š. / P. Peleckio/BNS, policijos nuotr.

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