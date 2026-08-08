Klaipėdos rajone apvogti namai, nuostolis siekia 61 tūkst. eurų

Pastebėta, kad, pavogta sidabrinių indų bei stalo įrankių kolekcija, aukso dirbinai ir 1,5 tūkst. eurų. Skaičiuojamas 61,55 tūkst. eurų nuostolis.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Penktadienį Klaipėdos rajono Radailių kaime galimai buvo apvogti namai, prarastų daiktų vertė gali siekti daugiau kaip 61 tūkst. eurų, skelbia Policijos departamentas.
Pastebėta, kad, pavogta sidabrinių indų bei stalo įrankių kolekcija, aukso dirbinai ir 1,5 tūkst. eurų. Skaičiuojamas 61,55 tūkst. eurų nuostolis.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Naujausi komentarai