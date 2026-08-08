 Klaipėdos rajone apvogti namai, nuostolis siekia 61 tūkst. eurų

Klaipėdos rajone apvogti namai, nuostolis siekia 61 tūkst. eurų

2026-08-08 18:17
ELTOS inf.

Penktadienį Klaipėdos rajono Radailių kaime galimai buvo apvogti namai, prarastų daiktų vertė gali siekti daugiau kaip 61 tūkst. eurų, skelbia Policijos departamentas.

<span>Klaipėdos rajone apvogti namai, nuostolis siekia 61 tūkst. eurų</span>
Klaipėdos rajone apvogti namai, nuostolis siekia 61 tūkst. eurų / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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