 Klaipėdos rajone bute rastas lavonas irimo stadijoje

Klaipėdos rajone bute rastas lavonas irimo stadijoje

2026-09-22 09:46
Gytis Pankūnas (ELTA)

Klaipėdos rajone pirmadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.

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Policija
Policija / J. Elinsko/ BNS nuotr.

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