Klaipėdos rajone nuo kopėčių nukritusi moteris persismeigė koją tvoros virbu

Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, moteris buvo sąmoninga. Ugniagesiai diskiniu pjūklu išpjovė dalį tvoros ir padėjo nukentėjusiąją įkelti į greitosios pagalbos automobilį.
Klaipėdos rajone, Žiaukų kaime, nuo kopėčių krisdama moteris persismeigė koją segmentinės tvoros virbu, penktadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
