Klaipėdos rajone nuo policijos bėgo trys nepilnamečiai

Ketvirtadienio vakarą Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai, vykdydami tikslinę policinę priemonę, skirtą dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų daromų KET pažeidimų kontrolei, nustatė šešiolika pažeidimų.
Visus pažeidimus padarę asmenys – nepilnamečiai. Trys iš jų pareigūnams pareikalavus sustoti nepakluso teisėtam reikalavimui ir bandė pasišalinti.
Apie nustatytus nepilnamečių padarytus KET pažeidimus informuoti jų tėvai (globėjai, rūpintojai).
Policija primena, prieš įsigyjant tokią priemonę ir ypač prieš leidžiant ja naudotis nepilnamečiui, svarbu įsitikinti, kad ji atitinka teisės aktų reikalavimus, o jos vairavimui nereikalingi papildomi dokumentai ar teisė vairuoti.
Tėvai raginami pasidomėti, kokia transporto priemone jų vaikas naudojasi, kokie reikalavimai taikomi jos vairuotojui ir ar vaikas juos atitinka.
Policija priminė, kad elektrine mikrojudumo priemone (galia neviršija 1 kW, o didžiausias greitis – 25 km/val.) leidžiama važiuoti nuo 16 metų.
Sulaukus 14 metų galima važinėti tik išklausius mokymo kursą ir turint išduotą pažymėjimą.
Šalmas privalomas visiems elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams.
Naujausi komentarai