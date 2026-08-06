Klaipėdos rajone – smūgis į kelininkų mašiną: vyras atsidūrė medikų rankose

Kelininkai suteikė pagalbą
Avarija nutiko Klaipėdos rajone ties Žemgulių kaimu, magistralėje Klaipėda–Vilnius, 34 kilometre.
Ugniagesių gelbėtojų suvestinės duomenimis, automobilis „Cupra“ atsitrenkė į kelininkų automobilį.
„Klaipėdos“ skaitytojo užfiksuotose nuotraukose matyti, kad kelininkai bandė padėti nukentėjusiajam, suteikė jam pirmąją pagalbą ir, kaip nurodė ugniagesiai, iki atvykstant gelbėtojams, darbuotojai patys iš suknežinto automobilio iškėlė vyrą ir paguldė ant žolės.
Atvykę ugniagesiai pastebėjo, kad iš automobilio garavo aušinimo skystis, tad buvo nuspręsta išjungti mašinos akumuliatorių, taip pat nuo kelio dangos buvo nušluotos automobilio duženos.
Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai nurodė, kad „Cupra“ vairavo 1987-aisiais gimęs vairuotojas.
Klaipėdos miesto policijos komisariato viršininkas Gintautas Pocevičius sakė, kad vairuotojai kelio darbų vietose dažniausiai nesilaiko įspėjamųjų ženklų, kad vyksta kelio darbai, taip pat nepaiso greičio ribojimų, elementaraus atsargumo ir saugaus greičio.
Vyras gydomas ligoninėje
Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Klaipėdos filialo vadovė Regina Pocienė sakė, kad vyras šiuo metu gydomas vienoje uostamiesčio ligoninių.
„Jam buvo politrauma, dauginiai sužalojimai, bet jis sąmoningas. Suteikus pirmąją pagalbą nuvežtas į Klaipėdos universitetinę ligoninę“, – informavo R. Pocienė.
Bendrovės „Kelių priežiūra“ Komunikacijos skyriaus atstovai nurodė, kad avarija nutiko kelininkams vykdant kelio dangos valymo darbus, vairuotojas rėžėsi į bendrovės naudojamą mobilų smūgio slopintuvą, saugojusį darbų zoną.
Pirminiais duomenimis, „Kelių priežiūros“ darbuotojai nenukentėjo. Jie darbo metu dirbo pagal visus saugumo reikalavimus.
Incidentų būta ir daugiau
„Naudojamas mobilus smūgio slopintuvas yra viena pažangiausių priemonių, skirtų apsaugoti tiek dirbančius kelyje specialistus, tiek kitus eismo dalyvius. Šiais metais „Kelių priežiūra“ jau fiksavo du tokio pobūdžio incidentus, kai kitos transporto priemonės apgadino kelininkų techniką. Nors reikšminga dalis vairuotojų kelio darbų zonose elgiasi atsakingai ir laikosi Kelių eismo taisyklių, tenka pripažinti, kad kai kurie eismo dalyviai vis dar linkę neįvertinti keliuose tykančių pavojų, neretai viršydami leistiną greitį ar atlikdami kitus pavojingus veiksmus“, – teigė „Kelių priežiūros“ atstovai.
Mobilieji smūgio slopintuvai – prie sunkiosios kelių priežiūros technikos montuojami įrenginiai, skirti sugerti smūgio energiją eismo įvykio metu.
Jie jau ne kartą Lietuvoje padėjo išvengti rimtų pasekmių – apsaugojo tiek eismo dalyvius, tiek kelių priežiūros darbus atliekančius specialistus.
„Kelių priežiūra“ buvo viena pirmųjų bendrovių Lietuvoje, pradėjusių sistemingai naudoti šią saugumo įrangą.
Naujausi komentarai