Klaipėdos universitete rastas miręs vyras

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, sausio 22 d., ketvirtadienį, apie 10.50 val., Klaipėdoje, Herkaus Manto g., mokymo įstaigos laiptinėje, greitosios medicinos pagalbos medikai konstatavo vyro, gimusio 1959 metais, mirtį.
Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Klaipėdos universitetas praneša apie netikėtą ilgamečio darbuotojo netektį.
„Giliai liūdėdami pranešame apie netikėtą Klaipėdos universiteto ilgamečio Infrastruktūros valdymo ir investicijų skyriaus darbuotojo Arvydo Gužausko netektį. Netekome kolegos, puikaus žmogaus, kurio darbai universiteto labui buvo itin reikšmingi. Kaip a.a. A. Gužausko kolegos dalijasi – jis buvo itin išmintingas žmogus, o jo darbai ir sprendimai reikšmingi visam universitetui. Klaipėdos universitete A. Gužauskas pradėjo dirbti 2013 m. balandžio 15 d.“ – teigiama pranešime.
