Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimti 57 paukščiai

Pasak departamento, paimti paukščiai zoologijos sode buvo laikomi netinkamomis sąlygomis ir neturint gyvūnų teisėtą įsigijimą bei kilmę patvirtinančių dokumentų.
Iš zoologijos sodo buvo paimtos penkios kalninės žąsys, trys didžiosios antys, dvi miškinės antys, šešios mandarininės antys, dvi smailiauodegės antys, du didžiųjų ančių hibridai, šeši rudųjų urvinių ančių hibridai, aštuoniolika baltaskruosčių berniklių, dešimt rudųjų urvinių ančių bei po vieną rudakaklę berniklę, baltakaklę žąsį ir baikalinę kryklę.
Rugpjūčio pabaigoje aplinkosaugininkai iš šio zoologijos sodo paėmė 46 laukinius gyvūnus – paprastąsias voveres bei juodagalvius kapucinus.
Daugiau nei 100 laukinių gyvūnų iš šios įstaigos taip pat buvo paimta liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje.
Kaip buvo skelbta anksčiau, šių metų liepą atlikus neplaninį zoologijos sodo patikrinimą, buvo nustatyti aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės pažeidimai.
Vadovaujantis teisės aktais ir siekiant užtikrinti gyvūnų apsaugą bei lankytojų saugumą, buvo priimtas sprendimas laikinai uždrausti lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą. Klaipėdos zoologijos sodui draudimo nepaisant, AAD pareigūnai pradėjo administracinę teiseną.
Rugpjūčio 25 dieną Klaipėdos zoologijos sodas departamento sprendimą dėl draudimo įleisti lankytojus apskundė.
Skundu taip pat prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai stabdyti priimtą departamento sprendimą uždrausti lankytojų lankymąsi Klaipėdos zoologijos sode. Šis zoologijos sodo prašymas buvo atmestas, kaip nepagrįstas.
Rugsėjo 8-ąją prokuratūra pagal AAD pareiškimą pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl ypatingai saugomų gyvūnų rūšių kritimo Klaipėdos zoologijos sode.
