Konfliktas peraugo į grasinimus: neblaivus vyras mojavo peiliu

Dariaus ir Girėno gatvėje neblaivus vyras grasino susidoroti su kitu žmogumi.
Policijos duomenimis, incidentas įvyko rugpjūčio 21 d. apie 13.30 val. Plungėje, Dariaus ir Girėno gatvėje.
Pranešta, kad 1973 metais gimęs vyras peiliu pagrasino susidoroti su kitu vyru, gimusiu 1964 metais.
Atvykę pareigūnai nustatė, kad grasinęs vyras buvo neblaivus. Jam nustatytas 2,62 prom. neblaivumas.
Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį.
Šis straipsnis numato, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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