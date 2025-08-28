Koplytėles šiemet siaubia vagys: dingo ir Kristus, ir šv. Juozapas

Šią savaitę kaimo žmonės pamatė, kad iš koplytėlės prie kelio dingo paskutinė skulptūra, vaizduojanti šv. Juozapą.
Šioje koplytėlėje dar šios vasaros pradžioje buvo trys šventųjų atvaizdai: Kristaus, Marijos Maloningosios ir šv. Juozapo.
Pirmasis šių metų kovą dingo Kristus, vasaros pradžioje nusikaltėliai pagrobė Mariją, o naktį iš sekmadienio į pirmadienį dingo ir paskutinė skulptūrėlė.
Dabar jau niekas nebežino, kas ir kada tiksliai išdrožė šias šventųjų figūras. Nelabai bežinoma ir koplytėlės pastatymo intencija, bet nuo seno tokie objektai buvo vietos žmonių gerbiami ir prižiūrimi.
Artimiausia sodyba nuo šios prie pat kelio esančios koplytėlės yra maždaug už pusantro šimto metrų. Ją nuo gyventojų akių slepia medžiai.
Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus paminklotvarkininkė Modesta Genytė pasakojo, kad skulptūros datuojamos XIX amžiaus pabaiga ir yra įvertintos pinigine išraiška.
Tam pačiam autoriui priskiriamos šv. Juozapo ir Kristaus skulptūrėlės buvo įvertintos po 4,2 tūkst. eurų, Marija Maloningoji – 2 tūkst. eurų. Kolekcininkai šias vertybes įsigyja sumokėdami dar brangiau.
Visai neseniai imtasi formalumų išsaugoti šias skulptūrėles, tad nežinia, gal apie tai sužinojo vertybių vagys ir jas pagrobė.
Dar anksčiau dingo Dievo Motinos atvaizdas, buvęs greta stovinčiame stogastulpyje.
Labiausiai tikėtina, kad tokie liaudies kultūros paminklai vagiami pagal kolekcininkų užsakymą ir veikiausiai netrukus po vagystės iškeliauja į užsienį.
„Kito būdo nėra, kaip tik leidus gyventojams tokias didesnės vertės skulptūras išimti iš koplytėlių ir atiduoti saugoti muziejui. Susiduriame su realybe, kad kai kurie žmonės neleidžia to daryti, ypač jei koplytėlės įrengtos jų sodybų kiemuose, – pasakojo paminklotvarkininkė. – Kartais atsitinka stebuklai ir pavogti reiktai grąžinami į muziejų, tiesa, neatskleidžiant, kas tai padarė. Ko gero, parsinešę į namus medines skulptūrėles nusikaltėliai nežino, kad jose gali gyventi kirvarpos, o šilumoje šie gyviai ima lįsti į išorę. Spėjame, kad būtent todėl šių vertybių atsikratoma siunčiant per kurjerius ar kitais panašiais būdais.“
