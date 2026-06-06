Kvaišalai pajūryje – vasaros tema

Kol kas mįslingai skamba policijos atstovų pranešimas apie tai, kad penktadienį, po 16 val., Puodžių gatvėje, tiesiog lauke kažkas rado plastikinį maišelį su tabletėmis. Įtariama, kad tai psichotropinio poveikio medžiagos. Apie įtariamuosius neužsimenama. Galbūt tai buvo platintojo sutartoje vietoje pirkėjui palikti kvaišalai.
Visiškai kita situacija kriminalinių įvykių suvestinėje aprašoma kalbant apie 23.35 val. Sausio 15-osios gatvėje vykusį sulaikymą.
Galima spėti, kad pareigūnai pastebėjo įtartinai besielgiančius 24-erių, 21-erių ir 23 metų vaikinus. Būtent prie jų buvo rasti keturi maišeliai su augalinės kilmės medžiaga.
Visi trys jaunuoliai tapo įtariamaisiais narkotikų disponavimo be tikslo juos parduoti tyrime ir buvo sulaikyti.
Palangoje policininkai tą patį vakarą vykdė patikrą ir po 21 val. Kontininkų gatvėje pas 31 metų vyrą rado augalinės kilmės medžiagos.
Jis taip pat tapo įtariamuoju ikiteisminiame tyrime ir gavo šaukimą į apklausą policijos komisariate.
Vasarą kurortuose kvaišalų platinimo ir vartojimo klausimui skiriamas ypatingas dėmesys, dirba daugiau pareigūnų.
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