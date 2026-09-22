LAT: karfentanilį vyrui suleidęs klaipėdietis kaltas dėl jo mirties

Pirmosios instancijos teismas buvo priėmęs išteisinamąjį nuosprendį, o apeliacinės instancijos teismas – apkaltinamąjį nuosprendį.
Bylos duomenimis, Egidijus L. 2024 m. kovo mėnesį į praėjimo tunelį prie prekybos centro Klaipėdoje neteisėtai atgabeno ir neblaiviam nukentėjusiajam suleido nenustatytą kiekį narkotinės medžiagos – karfentanilio. Vyrą ištiko mirtis.
Vėliau nustatyta, kad nukentėjusysis buvo sunkiai apsvaigęs nuo alkoholio ir dėl suleisto karfentanilio patyrė ūmų apsinuodijimą ir mirė.
Klaipėdos apylinkės teismas 2025 m. gegužę Egidijų L. visiškai išteisino. Prokuroras apeliaciniu skundu prašė panaikinti išteisinamąjį nuosprendį ir pripažinti vyrą kaltu. Klaipėdos apygardos teismas vyrą nuteisė.
Tada jis su skundu kreipėsi į LAT.
Kasacinis teismas savo nutartyje paskelbė, jog nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad narkotinė medžiaga (karfentanilis), kuri priklausė nuteistajam, buvo suleista to prašančiam asmeniui. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nustatė, kad asmuo platino narkotines medžiagas kita forma, nes kitokiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimu laikomi įvairūs veiksmai, įskaitant veiksmus, kai tokių medžiagų turėtojas jų suleidžia kitam to prašančiam asmeniui.
„Teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistasis pagrįstai nuteistas ir už neatsargų gyvybės atėmimą. Byloje nustatyta, kad nuteistasis pagal savo asmenines savybes, turimą gyvenimišką patirtį suprato, jog dėl jo veiksmų gali grėsti pavojus kito asmens sveikatai ar gyvybei, nors ir nenumatė, kad narkotinių medžiagų suleidimas pasibaigs mirtimi. Tai konstatuodamas teismas vertino ir rėmėsi paties nuteistojo parodymais, taip pat byloje nustatytomis aplinkybėmis, kad tiek nuteistasis, tiek liudytojas įspėjo asmenį apie tai, kad geriau nevartoti narkotinių medžiagų esant neblaiviam.
Byloje taip pat nustatyta, kad nuteistasis, pats vartodamas karfentanilį, asmeniui, kuris vėliau mirė, jo prašymu šios narkotinės medžiagos suleido du kartus. Akivaizdu, kad, pats vartodamas tokią pačią narkotinę medžiagą, nuteistasis iš vartojimo patirties turėjo ir galėjo numatyti, jog karfentanilio suleidimas antrą kartą yra pavojingas ir gali baigtis mirtimi“, – konstatavo LAT.
Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija nuteistojo gynėjo kasacinį skundą atmetė.
LAT verdiktas yra galutinis ir neskundžiamas.
Karfentanilis yra itin pavojingas sintetinis narkotikas, fentanilių grupės psichotropinė medžiaga. Karfentanilis yra stiprus opioidinis analgetikas, kuris naudojamas veterinarijoje itin dideliems gyvūnams, tokiems kaip drambliai arba raganosiai, anestezuoti.
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