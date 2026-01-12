Magistraliniame kelyje Vilnius–Klaipėda degė automobilis

Kaip pranešė Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, sausio 12 d., pirmadienį, 11.42 val., gautas pranešimas apie Dauparų-Kvietinių sen., automagistralės A1 Klaipėda–Kaunas 14 kilometre, degantį automobilį.
Atvykus ugniagesiams, įvykio vietoje automobilis „Renault Scenic“ degė atvira liepsna.
Sudegė visos automobilio degios dalys, išdužo stiklai, nuo terminio poveikio deformavosi transporto priemonės kėbulas.
Gaisras kilo transporto priemonės eksploatavimo metu, vairuotojas, važiavęs vienas, nenukentėjo.
Labiausiai tikėtina gaisro kilimo priežastis – transporto priemonės elektros instaliacijos gedimas.
