2025-08-17 11:37
Ilgasis savaitgalis tapo proga ne tik pailsėti, bet kai kuriems į kurortą atvykusiems žmonėms ir pasiautėti. Palangoje, ant jūros tilto, ankstų rytą buvo partrenktas brandaus amžiaus vyras.

Mašina partrenkė žmogų ant jūros tilto
Policijos pranešimas byloja apie tai, kad šeštadienį, 7.20 val., ant tilto važinėjo automobilis „Audi A4“.

Šia mašina buvo partrenktas 64 metų vyras. Vairuotojas nesustojo suteikti sužeistam žmogui pagalbos – jis iš įvykio vietos pabėgo.

Nukentėjusiajam padėjo greitosios medicinos pagalbos ekipažas.

„Audi“ vairuotojas, ko gero, nežinojo, kad Palangoje yra daugybė vaizdo stebėjimo kamerų, jos fiksuoja ir jūros tiltą bei jo apylinkes.

Todėl pareigūnams pavyko susekti žmogų partrenkusią mašiną.

Ji buvo rasta Klaipėdoje, Taikos prospekte. Tiesa, policijos atstovai nepraneša, kiek laiko užtruko paieškos.

Oficialiai teigiama, kad minėtą automobilį galėjo vairuoti 2002 metais gimęs vaikinas, kai policininkai su juo bendravo, įtariamasis buvo neblaivus, alkoholio matuoklis parodė 1,24 prom.

Įvykio aplinkybės tikslinamos.

senis
rasta mašina ir yra jos šeimininkas tik trūksta teisėsaugos darbo ant kiek jis nusižengė ir kad teismas pagazdinimui netrepsėtu kojom o skirtu tokią baudą kad jis pamatęs tilta žegnotusi kita karta.
0
0
Visi komentarai (1)

