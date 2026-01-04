Meilės drama įklampino ir organizatorių, ir žudiką: jaučiu, padėjau jį į vietą

Anksčiau jau tris kartus teistas, įskaitant ir už žmogžudystę, 65 metų Z. Janutis pripažintas pavojingu recidyvistu. 32 metų T. Kačiukevičius iki šios bylos reikalų su teisėsauga neturėjo.
Bylos duomenimis, užpernai tauragiškis T. Kačiukevičius užmezgė artimus santykius su jauna moterimi, su kuria anksčiau draugavo. Mergina tuo metu gyveno su G. Š., kuris ją skriausdavo. Ji T. Kačiukevičiui žadėjo išsiskirti su G. Š., tačiau vis nesiryžo to padaryti.
2024-ųjų vasarą T. Kačiukevičius nusprendė atsikratyti varžovo.
Kaip rašoma Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje, T. Kačiukevičius surado nusikaltimo vykdytoją – anksčiau už nužudymą teistą Z. Janutį. Šis sutiko nužudyti G. Š. už 5 tūkst. eurų atlygį. Nutartyje konstatuota, kad nuteistasis norėjo, jog G. Š. paliktų jo draugę, pyko ant nukentėjusiojo dėl jo elgesio.
T. Kačiukevičius Z. Janučiui sumokėjo 600 eurų avansą. Po to jie du kartus buvo atvažiavę prie G. Š. namų Tauragėje siekdami nustatyti, kada būsimoji auka išeina pavedžioti šuns.
2024 metų spalio 1-ąją, apie 6.50 val., jie trečią kartą atvažiavo prie G. Š. namų. Automobilyje T. Kačiukevičius Z. Janučiui padavė peilį.
Kai G. Š. išėjo pavedžioti šuns, Z. Janutis priėjo prie jo, viena ranka pritraukė vyrą prie savęs, o kita ranka susmeigė peilį jam į pilvą. Po to grįžo į automobilį ir abu nuvažiavo. Tada T. Kačiukevičius užsakymo vykdytojui davė dar 400 eurų.
Per apklausą ikiteisminio tyrimo metu T. Kačiukevičius papasakojo, kad grįžęs į automobilį Z. Janutis jam pasakė „jaučiu, padėjau jį į vietą“, ir paprašė likusius pinigus siųsti jam į kalėjimą.
„Tomas sakė susidoroti su tuo žmogumi, tai Tomas gal ir norėjo, kad tą žmogų nužudyčiau... Aš pjaunu gyvulius, tai žinau kur durti“, – per apklausą ikiteisminio tyrimo metu sakė Z. Janutis.
Durtinė-pjautinė pilvo žaizda buvo labai pavojinga, tačiau G. Š. sugebėjo išsikviesti pagalbą. Dėl to, kad sužalotasis greitai pateko į medikų rankas, jis išliko gyvas.
Teismai konstatavo, kad nusikaltimas nebuvo baigtas dėl nuo Z. Janučio ir T. Kačiukevičiaus valios nepriklausančių aplinkybių. Nors jie nusprendė, jog G. Š. po tokio sužalojimo neišgyvens, pastarajam buvo laiku suteikta kvalifikuota medicininė pagalba. Bet vyras liko nedarbingas.
Z. Janutis apeliaciniame skunde prašė jo nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš pasikėsinimo nužudyti į nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų. Nuteistasis teigė, kad nukentėjusįjį G. Š. norėjo tik pagąsdinti, o ne nužudyti.
T. Kačiukevičius skunde prašė jo veiką taip pat perkvalifikuoti į nesunkų sveikatos sutrikdymą. O jei apeliacinis teismas tokį prašymą atmestų, prašė jo veiką perkvalifikuoti į pasikėsinimą nužudyti nesant savanaudiškų paskatų.
Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad pirmosios instancijos teismas esminių klaidų nepadarė, todėl skundus atmetė ir nuosprendį paliko nepakeistą.
Nepakeistas ir sprendimas dėl civilinių ieškinių. Klaipėdos teritorinei ligonių kasai už G. Š. gydymą iš abiejų nuteistųjų gydymą priteista 6,2 tūkst. eurų.
Nukentėjusiojo G. Š., prašiusio priteisti 45 tūkst. eurų, civilinis ieškinys tenkintas iš dalies. Iš T. Kačiukevičiaus ir Z. Janučio jam solidariai priteista 280 eurų turtinei ir 30 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
